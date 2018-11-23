MLB》大谷人氣已完勝羽生結弦？日媒點出這項指標

大谷翔平昨舉辦歸國記者會。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕結束整季征戰，天使隊二刀流大谷翔平昨日回到日本舉辦歸國記者會，日媒指出，昨天的記者會場地擠滿了312位記者，比起當初去年同月，大谷宣布挑戰大聯盟的記者會來255人，可以說大幅成長，甚至超越「花滑王子」羽生結弦，可見大谷已成日本體壇最炙手可熱的巨星。

日媒列舉出今年在同一場地舉辦的記者會人數排行，第一名是在敘利亞被恐怖組織囚禁長達3年的日本戰地記者安田純平，11月初遭到釋放後的返國記者會達386人最多，第二名則是今年5月，日本大學美式足球惡意衝撞風波的道歉記者會，有358位記者。

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今年4月世界盃開打在即，日本足協臨陣解職洋教頭哈利霍季奇（Vahid Halilhodzic）的記者會有332人排第三。

大谷昨天的記者會來了312名記者，排第四。至於第五名才是「花滑王子」羽生結弦，今年2月在平昌冬奧取得金牌二連霸時開的記者會，有240名記者。對此日本網友說，前三名都是不好的新聞，正面新聞的話大谷排第一。

不過今年5月，美國ESPN公布全球百大人氣運動員，羽生結弦排名第70，大谷則未入榜（棒球員掛0）。

羽生結弦二月時在平昌冬奧完成滑冰二連霸。（資料照，路透）