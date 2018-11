NFL》感恩節大戰 恐怖聖徒收下10連勝退世仇

聖徒邊鋒阿諾德。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕在感恩節這天NFL安排了三場比賽,最後一場由國聯南區世仇獵鷹和聖徒壓軸演出。聖徒靠著攻防的優異表現以31:17輕鬆擊敗獵鷹,拿下10連勝並繼續穩坐國聯第一。

聖徒在比賽的第一波進攻就靠著接球員路易斯(Tommylee Lewis)的28碼接球成功達陣,僅花了3分鐘左右的時間。

聖徒明星四分衛布里斯(Drew Brees)今天僅傳22球但成功17球,共傳出171碼,四次達陣全數由他傳出,且全數都是傳給不同人。

聖徒邊鋒阿諾德(Dan Arnold)的25碼接球達陣:

