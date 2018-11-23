NFL》感恩節大戰 恐怖聖徒收下10連勝退世仇

聖徒邊鋒阿諾德。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在感恩節這天NFL安排了三場比賽，最後一場由國聯南區世仇獵鷹和聖徒壓軸演出。聖徒靠著攻防的優異表現以31：17輕鬆擊敗獵鷹，拿下10連勝並繼續穩坐國聯第一。

聖徒在比賽的第一波進攻就靠著接球員路易斯（Tommylee Lewis）的28碼接球成功達陣，僅花了3分鐘左右的時間。

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Brees finds a wide-open Tommylee Lewis for a 28-yard touchdown! #ATLvsNO pic.twitter.com/qdTzvgZDIa — New Orleans Saints （@Saints） 2018年11月23日

聖徒明星四分衛布里斯（Drew Brees）今天僅傳22球但成功17球，共傳出171碼，四次達陣全數由他傳出，且全數都是傳給不同人。

聖徒邊鋒阿諾德（Dan Arnold）的25碼接球達陣：

Brees throws an absolute DIME to Dan Arnold and we've opened up a 21-point lead!#ATLvsNO pic.twitter.com/ugxr75FN4H — New Orleans Saints （@Saints） 2018年11月23日

另外聖徒對今天也在防守端頻頻給予獵鷹壓力，一共6次擒對方四分衛萊恩（Matt Ryan），同時只讓對方跑陣僅有26碼的成績，低迷的進攻表現讓獵鷹不得不多次嘗試四檔進攻。而獵鷹還一共發生四次團隊失誤，其中有兩次在達陣區前的掉球最為致命，最後獵鷹也吞下本季第七敗，季後賽之路相當渺茫。