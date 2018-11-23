中職》狀元捕手戴培峰入列 8名悍將闖冬盟

富邦悍將戴培峰。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕2018亞洲冬季棒球聯盟中職聯隊，共有8位富邦悍將選手入列，其中最受矚目的新星非狀元捕手戴培峰莫屬，去年選秀第一輪第四順位的楊晉豪也在名單中。另外像是林政賢、李宗賢及范國宸皆為有一軍經驗的好手，陣容相當堅強。

戴培峰今年自平鎮高中畢業後，即投入2018年中職選手選拔會，並以狀元之姿加盟富邦悍將，簽約金560萬元為中職高中應屆畢業生最高。由於他與去年狀元廖健富同為捕手，也都在此次中職聯隊陣中，尚未於職棒舞台亮相過的戴培峰，表現如何將是觀戰重點。

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2017年富邦悍將第一指名楊晉豪也是亮點，他高中時期為打、守、跑三拍子好手，近兩年皆在二軍磨練，一度受髖關節傷勢影響無法上場。本季他於二軍出賽30場、打擊率0.239，守備位置以二壘為主、三游為輔，是名內野工具人，這次可透過冬盟提前適應一軍強度。

另外兩名內野手分別為李宗賢和范國宸，李宗賢從2016年義大奪冠時就是關鍵人物，隔年更是在一軍出賽多達105場；本季他嘗試從三壘移防到游擊，經過冬盟磨練可望更熟悉游擊守位。范國宸今年出賽66場、打擊率0.287，曾演出單場5打數5支安打，季後挑戰賽第二場也有猛打賞表現。

投手部分有四名悍將，其中林政賢和陳仕朋都是球團積極培養的先發人選，林政賢今年沒有太多一軍出賽，不過曾於雅加達亞運先發對戰香港；陳仕朋本季在一軍先發六場，10月7日對Lamigo主投6局，僅被敲出2支安打無失分，演出代表作。游霆崴去年選秀雖然落選，但以自主培訓身分加入球隊，歐書誠則是2018選秀第八指名，皆是備受期待的好手。