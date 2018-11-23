中職》陳子豪二度參賽 中信兄弟7人入選冬盟

中信兄弟陳子豪（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟共派出7名選手參加冬盟，包含3名投手、1位捕手、內野手2人和2名外野手，最大的亮點就是已經站穩兄弟一軍先發的陳子豪，這也是他繼2013年後再次參賽。

兄弟派出了3名投手分別為鄭佳彥、王鴻程和吳俊偉，王鴻程在和鄭佳彥都是在去年季中選秀選進的球員，其中王鴻程更是去年就站上一軍，並在台灣大賽留下出賽紀錄，擁有150公里的火球的他，搭配上側投優勢，甚至曾接下兄弟「終結者」一職，不過他本季表現不理想，一軍僅出賽7場，防禦率高達12.00，在二軍則出賽14場，有兩次中繼成功，防禦率4.97。

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至於去年選進的鄭佳彥，高中時期曾創下驚人的紀錄，他在高中木棒聯賽以171球完投，打破聯賽歷史紀錄，他通過去年的測試會，並在第8輪由中信兄弟選進，他本季在二軍共出賽14場，皆為後援出賽，有兩次中繼成功，防禦率為3.86。而吳俊偉則是在今年選秀會於第四輪獲得兄弟指名。

同樣是今年才加入職棒的還有捕手高宇杰，擁有184公分的他，在今年季中選秀第二輪獲得兄弟指名，他在107年全國成棒甲組春季聯賽以0.538的打擊率獲得打擊獎第一名，他在二軍出賽4場，共有7個打數，擊出4支安打其中包含1發全壘打，貢獻3分打點。

內野手部分兄弟派出去年選秀會首輪指名的岳東華參賽，他是球團培養的重點新人，他在2015、16年就曾以中華培訓隊身份參賽，今年則是進入職棒後首度參加。

外野手方面連續兩年派出陳文杰參加，他在今年二軍一舉奪下打擊王、安打王和盜壘王，雖然去年就曾參加冬盟，不過在比賽中受傷，今年參賽可望讓自己的實力再提升；至於陳子豪雖然已經站穩球隊一軍先發，不過他認為自己在的例行賽表現仍有待改善，因此自請參加冬盟，持續磨練球技。