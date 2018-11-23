HBL》下半場「睡醒」勝三民 光復隊史第2度闖進12強

光復高中喬楚瑜。（記者粘藐云攝）



〔記者粘藐云／台北報導〕HBL高中籃球聯賽男子組預賽今進行最後一日賽事，光復高中以81：58輕取三民家商，隊史第2度闖進12強，教練陳定杰透露，賽後要到隔壁的土地公還願，感謝祂保佑球員在這個階段都沒有受傷。

賽前戰績1勝1負的光復，今迎戰三民，只要不輸超過18分就可晉級12強，但光復在上半場遲遲未能取得大幅領先，陳定杰坦言，球隊很怕打早上的比賽，「上半場小朋友都還沒醒，無法進入狀況，不該發生的失誤都會發生。」

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易籃後，光復才逐漸找回手感，其中後衛李承謙單節投進4顆三分球，成為比賽分水嶺，他笑說：「單節投進4顆，算是打出自己的代表作。」此役他繳出12分、2抄截。把勇士球星K.湯普森視為偶像的他，成功用三分球幫助球隊，未來他也希望能成為像K湯一樣出色的射手。

光復高中李承謙（左）（名衍行銷提供）

光復中鋒喬楚瑜25分、15籃板，徐允城12分，余維豪10分、9助攻，陳定杰認為，隊上有更多球員跳出來是好事，不希望大家太過依賴喬楚瑜，盼每場球都能點點開花，「大家練球練那麼久，只看一個人打多無聊。」

光復相隔一年再度闖進12強，陳定杰認為，上次晉級後在12強止步，是繳學費的概念，今年的企圖心更加強烈，希望晉級後能再努力一下，闖出比前次更好的成績。

光復高中楊瑞東。（記者粘藐云攝）

