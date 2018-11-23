NBA》感情如手足 班巴：「雷納德是我大哥」

班巴。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術隊潛力新秀中鋒班巴（Mohamed Bamba）與暴龍隊雷納德（Kawhi Leonard）私交匪淺，班巴還表示雷納德就如同他的哥哥一樣。

2015年時班巴是一名備受矚目的高中籃球員，不過在此時他同父異母的哥哥強森（Sidiki Johnson）鋃鐺入獄，被判四年有期徒刑。「在哥哥離開一段時間後，Kawhi向我伸出手，他支持著我並為我扮演了哥哥的角色，」班巴說。「他一直都是我們的家人跟朋友。」

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「他進到了NBA，我們都對他抱有很高的期望，我還記得他曾說過他會來到這裡。我真的很自豪他能夠成為NBA球員，還是前10順位。他看起來很舒適並屬於這裡。他打得很有自信，並且通過阻攻來幫助防守。他的表現非常好。」雷納德說。

雷納德。（資料照，美聯社）

雷納德：「真的，我只是試圖幫助他解決他所遇到的任何問題，向他提出建議，並告訴他我以前在面對這些事是怎麼做的。然後，我讓他選擇自己的道路。」

「他真的不喜歡大眾的注意力，但他是一個非常酷的傢伙，」班巴談到雷納德溫和的舉止時說道。「時不時地，他會關心我，看看我是近況如何。」

「他是一個一直在我身邊的人，」班巴繼續說。「我吸收了他對籃球和一切事情的想法，他總是告訴我，如果我需要任何東西，他就會幫助我。這就是我們一直以來的關係。」