NBA》不再「天兵」！ 麥基有望打出生涯年 感謝詹皇賞識

湖人隊中鋒麥基（右）感謝詹姆斯（左）賞識。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊中鋒麥基（JaVale McGee）過去數年都是替補為主、轉戰多隊，很難有先發機會，一度還沒有球隊要。本季來到洛杉磯後，麥基不但成為先發一員，上場時間增多，場均得分暴增至13.4分已是生涯新高。麥基也很感謝「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的賞識。

《The News Tribune》報導，「我和他兩度在總冠軍賽對決，我想要他在這支球隊，因為我知道他所帶來的價值。」詹姆斯談到麥基時表示，「他的能量，他在籃框上、保護籃框能力。如果你在球隊沒有這些，你無法贏更多。你需要有高智商的球員，而他就是。這就是為何我想要麥基成為球隊一員的原因。」

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過去顯少先發的麥基，麥基前兩季在金州勇士，平均上場時間都不到10分鐘，本季來到湖人後，出賽17場都是先發，平均上場時間25分鐘，繳出場均13.4分已生涯新高，另抓下場均6.6籃板、2.6次火鍋。其中，麥基至今共賞給對手44次火鍋，全聯盟第四多。

「他原本可以得到其他人。」麥基說，這給了他很大的信心，讓他感覺到自己是球隊所需要的人才。

「他一直都很棒。」湖人總教練華頓（Luke Walton）表示，「他很專業，他會照顧自己，他會在休息室發聲，對我們球隊很有貢獻。很顯然他的火鍋能力，讓我們在防守上獲得一些成功，我們很高興有麥基。」

湖人隊中鋒麥基。（資料照，美聯社）