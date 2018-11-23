冬盟》開幕戰進場抽相機 中職聯隊舉行全隊簽名會

冬季棒球聯盟明（24）日將於台中洲際棒球場開打。（中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕2018亞洲冬季棒球聯盟明（24）日將於台中洲際棒球場開打。今年冬盟以Dream Big為主題，打造四大主題日。11月24日至11月25日由「夢想起點主題日」打頭陣。邀請全國球迷朋友進場為年輕潛力好手加油。

Dream Big訴說著無論身在哪個人生階段，都應該大膽作夢，勇敢追尋自己想要的目標。而亞洲冬季棒球聯盟就是年輕新秀選手圓夢的舞台，站上這個舞台，展現無所畏懼的追夢精神，勇敢築夢。開幕週率先登場的是「夢想起點主題日」，邀請各年齡層球迷進場感受夢想開端，主題日期間參與「來冬盟搜集夢想」活動，即可於中華職棒大聯盟官方LINE帳號集點卡獲得一點。

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此次冬季棒球聯盟只要購票進場之球迷，並加入中華職棒大聯盟官方LINE，即可於LINE集點卡獲得一點，參與主題活動可再獲得一點。集滿8點即可兌換「中華職棒三十週年特展-無人出局」展覽門票一張；集滿12點即可獲得隨機簽名球一顆。

冬盟首日將由中職聯隊與日職西軍率先登場，晚場賽事則由韓職聯隊迎戰日職東軍。隔天午場將進行日職東軍與日本社會人的對戰，晚場則是韓職聯隊對戰中職聯隊。兩天周邊活動豐富，今年再度與SONY合作，舉辦「SONY高倍望遠數位相機體驗活動」，每場比賽開放15位球迷體驗，投稿攝影作品還有機會刊登在職業棒球雜誌上。首日午場賽事及25日晚場賽事，五局中場將進行「票根抽好禮」活動，現場將各送出SONY α6300相機一台。

24日午場比賽結束半小時後，開始進行中職聯隊全隊簽名會。於冬季聯盟官方商品攤位消費滿1,000元即可憑發票與當日午場票根兌換號碼牌。簽名會限時30分鐘，限量60個名額，每一梯20人開放10分鐘，共3梯次。現場限簽2018冬季聯盟系列商品，不得簽球員卡，詳細內容請見CPBL中華職棒粉絲專頁。

25日15:30-17:00將舉辦《出口：夢想肢戰》紀錄片映演及映後座談會。當天導演將出席座談會，歡迎大家蒞臨洲際棒球文創園區LiLo Café，一起感受夢想與生命交織的感動。

冬盟現場傳統好戲「賽後Catch Ball體驗」依然會在比賽當中與球迷見面，另外還有「冬季練歌Live Show」，邀請球迷現場透過google表單點播歌曲，給予選手支持與鼓勵。洲際球場現場也常設飛鏢機，提供球迷看球之外的樂趣。

冬盟賽事也提供場場直播服務，球迷朋友除了到場支持外，也可以透過ELEVEN SPORTS、FOX+及CPBL TV收看直播，見證年輕世代的築夢力量。