「送同志們進婚姻的墳墓」 王宇佐發文支持同性婚姻

王宇佐。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕明天將是選舉和公投的投票日，台灣網球好手王宇佐今天在臉書上發文，支持同性婚姻，「希望大家都能擁躍投票，送同志們進婚姻的墳墓。」

王宇佐的臉書全文如下：

我一直是個讓父母很頭痛的小孩。

我曾寄過明信片給他們說，人生不用活太久，要活得精彩（什麼樣的不孝子會跟父母說這種話XDD），

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然後明信片就被退件了（廢話）。

因此我向來認定我的父母是傳統保守之人，再加上我長年在海外流浪，和他們相處時間很少，所以關係算平淡，甚至常說沒幾句就覺得煩了。

但現在，我們的感情非常的好，原因在於我的婚姻。

我與愛妻結婚快3年，育有兩個男孩，一個12歲一個11歲，老婆是男生宿舍舍監，每天忙我們三個就夠累了，而我忙著愛他們就滿足了。

其實剛開始我很不習慣外界的眼光與詢問，但出乎意料的，我的父母表現竟比我還自然，不但非常疼愛我的太太與孩子，還常主動跟朋友分享我們一大家子的照片，也將他們視如己出，所以我也就慢慢適應習慣了。

真的很感謝家人對我們的支持，甚至有次他們說，因為是自己的孩子，只能包容再包容，就算我是喜歡男生，他們也會努力去接受。

這就是父母簡單的愛，沒什麼大道理的愛。

雖然我不是同性戀，但我懂那種為什麼只是單純愛一個人，卻要遭受質疑及異樣眼光的感覺。

所有的人都是父母的孩子，也是社會的一份子，不該剝奪任何人該有的權利，所以我支持婚姻平權，希望大家都能擁躍投票，送同志們進婚姻的墳墓，

總不能只有我們異性戀要受婚姻束縛吧！

（你老婆在你後面她非常火）

明天公投，14、15同意，謝謝大家。

臺灣加油！