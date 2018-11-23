HBL》治平晉12強寫紀錄！教頭吳建龍感動痛哭

治平高中晉級12強，陳驛安（中）攻下全隊最高24分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕治平高中上屆HBL無緣12強，今年一路從資格賽打上來，今對決基隆商工爭奪C組最後一張複賽門票，最終治平在陳驛安砍24分帶領下，以55：53險勝，順利晉級。賽後治平教頭「黑豬」吳建龍激動大哭，直呼：「真的太難了！帶他們比自己打進12強還難。」

治平去年在預賽止步，今年捲土重來，前兩場先後敗給東山、東泰高中，今與基商進行殊死戰，最終以2分差險勝，搶下最後一張晉級門票，賽後不管是教練還是球員都哭紅眼。

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回憶起訓練的艱辛過程，吳建龍說：「沒想過這些素人能夠打到這個地步，甚至我懷疑他們憑什麼來打HBL，但他們真的很努力，我很感動。」他透露1個月前的中正盃，4名高三球員黃笙泰、陳驛安、朱俊鴻及宋俊霆因態度不積極，表現沒達到要求，一氣之下，將4人趕出球隊。

吳建龍的方式，讓球員們痛定思痛，之後回到球隊更積極練習；熬過魔鬼訓練，今砍下24分的陳驛安說：「後來我們和教練溝通，也承諾會好好帶領這支球隊，往12強甚至8強挑戰。」回憶當時情況，離開球隊的那幾天是真的想放棄了，「就上課、耍廢沒有練球，但只是一時情緒，也還好後來有堅持下來。」

此役，陳驛安攻下全隊最高24分、9籃板，黃笙泰17分次之， 基商吳晨瑋16分全隊最高，洪晨恩13分次之。

治平高中晉級12強，陳驛安攻下全隊最高24分。（記者林正堃攝）

治平商晉級12強。（記者林正堃攝）

治平教練吳建龍受訪時落淚。（記者粘藐云攝）

治平陳驛安上籃得分。（記者林正堃攝）

基商黃偉嘉上籃得分。（記者林正堃攝）

治平施勤亨上籃得分。（記者林正堃攝）

治平陳驛安快攻上籃得分。（記者林正堃攝）

治平黃笙泰賞給基商徐維志火鍋。（記者林正堃攝）