SBL》呂政儒關鍵三分彈突破僵局 賞達欣開季三連敗

新北裕隆呂政儒（中）三分跳投。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕連敗中的達欣仍無法止敗，全場發生19次失誤，導致追分階段反攻無力。裕隆洋將桑尼豪取26分、21籃板，呂政儒則進帳17分，終場裕隆73：63擊敗達欣，拿下本季第三勝。

賽前達欣吞下二連敗，小洋將梅奧膝蓋發炎本週缺陣，此戰仍以單洋將麥克連應戰。達欣亟欲止敗，上半場利用嚴防緊咬裕隆，將裕隆擅長的三分球命中率壓低至16.7%，總計12投2中。達欣次節中段拉出一波5：0的小高潮，取得領先。

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裕隆直到次節末段才找回準心，三分球前9投落空後，靠著呂政儒和林力仁兩季三分彈救援，上半場34：33反而取得小幅領先。

易籃再戰，雙方仍難分軒輊，第三節裕隆靠洋將桑尼發威，單節灌進11分、7籃板，取得4分小幅領先。

決勝節，上季年度MVP呂政儒挺身而出，兩記三分重砲，率隊拉出13：2的攻勢，將分差擴大至雙位數，突破僵局，加上讀秒階段達欣連續出現三次失誤，拱手讓出勝利，苦吞開季三連敗。

達欣洋將麥克連擺脫低潮，攻下23分、19籃板，可惜全隊三分球22投3中，加上失誤過多，種下敗因。

臺北達欣呂濟而（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

達欣呂濟而為了救球撞到場外看板。（記者陳志曲攝）



新北裕隆周柏臣（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

新北裕隆泰瑞三分跳投。（記者陳志曲攝）

裕隆桑尼（左）跳投遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

裕隆桑尼（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）