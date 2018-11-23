SBL》NBA五年從未投過三分球 史密斯用致命三分彈率台銀開胡

臺灣銀行史密斯（中）投進關鍵三分，隊友高聲歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕台銀、勇士洋將上演飆分秀。勇士基斯繳出32分、8助攻和10籃板的全能成績單，但台銀史密斯表現更出色，豪取31分和19籃板，包括終場前18.3秒的致勝打板三分球，率隊94：89拿下本季首勝。

台銀本季補進擁有5年NBA資歷的史密斯，扭轉近年禁區較疲軟的劣勢。此戰團隊抓下15個進攻籃板，壓過勇士的6次，團隊籃板也領先對手達9次，成勝負的分水嶺。

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史密斯從未在NBA投過三分球，今晚卻用外線「一槍斃命」，他笑稱，這球很幸運，但仍強調平時有在練投三分球，只是優勢在內線進攻，所以不會濫投外線，能幫球隊贏球最重要。

史密斯第四節扮演關鍵先生，單節攻下12分，主帥韋陳明表示，「我不反對史密斯投三分球，他投籃的姿勢很標準，只要有機會絕對鼓勵他大膽出手。」

勇士大洋將歐頓膝蓋積水未消，必須等待消腫後才能做超音波掃描，確認有無傷及韌帶，許晉哲表示，目前只能讓歐頓休息，每日都會觀察他的狀況，才決定是否上場。

臺灣銀行史密斯（中）投進關鍵三分。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行史密斯（中）投進關鍵三分，隊友高聲歡呼。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行史密斯（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行伍茲（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）



富邦勇士基斯（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行高健益（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

富邦勇士蔡文誠（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行張博勝（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

富邦勇士張宗憲飛身上籃。（記者陳志曲攝）

