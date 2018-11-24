NBA》延長賽團隊表現佳 快艇中止灰熊五連勝

快艇哈瑞爾（右）繳全隊最高分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部2、3名灰熊、快艇今日碰頭，M.加索（Marc Gasol）砍27分、13籃板，快艇哈瑞爾（Montrezl Harrell）繳22分、11籃板，加林納里（Danilo Gallinari）也攻下20分，雙方糾纏到延長賽才由快艇以112：107奪五連勝。加上龍頭拓荒者，西部戰況膠著，三隊戰績以12勝6敗並列第一。

上半場M.加索、K.安德森（Kyle Anderson）就各攻下11分，中場灰熊握有近10分領先，易籃後快艇更加積極，拉出一波6：0攻勢，並在A.布萊德利（Avery Bradley）騎馬射箭命中後扳平戰局，之後雙方比數糾纏，分差都在5分左右。

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第四節結束雙方以98分平手進入延長賽，M.加索先射中一記三分彈，之後L.威廉斯（Lou Williams）連拿4分，助快艇拉出一波6：0攻勢，之後雙方一來一往都有分數進帳，最後5秒灰熊3分落後，坦波（Garrett Temple）犯規讓A.布萊德利站上罰球線，兩罰全進助快艇獲勝。

此役快艇哈瑞爾繳全隊最高22分、11籃板、2阻攻，加林納里投進5顆三分球拿下20分、9籃板，L.威廉斯也有15分、6助攻。

灰熊部分，M.加索砍下全場最高27分、13籃板、7助攻，康利（Mike Conley）攻下19分、11助攻，J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）也有20分、7籃板，不過延長加賽關鍵時刻僅M.加索表現較突出，灰熊的9分有7分都是他拿下的。

M.加索（左）孤掌難鳴。（美聯社）