NBA Live》林書豪10分5助攻 老鷹第三節落後塞爾提克

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 塞爾提克 45 16 21 82 老鷹 23 22 19 64

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 4-7 1-2 1-2 5 2 2 1 0 10

第三節

塞爾提克第三節打出15：2攻勢，將差距一度擴大到29分，老鷹也及時回穩，反打一波11：0，林書豪隨後也飆進此役個人首顆三分彈，將比數追到15分差，然而再靠著罰球進帳2分，塞爾提克第三節仍以82：64領先老鷹。

第二節

海沃德、羅齊爾雙雙飆進三分彈，穩住綠衫軍領先優勢，林書豪在場上持續穿針引線，連3次妙傳交給隊友得分，率隊追回少許失分，老鷹半場以45：61、落後16分。

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第一節

厄文首節開局狂攻6分，率領球隊打出一波13：5的攻勢，普林斯陷入犯規麻煩被換下場，林書豪在8分多鐘時上場，一上來就連拿4分，塔圖姆和厄文聯手飆分，老鷹防守完全不設防，首節就被投進8顆三分彈，綠衫軍領先達20分。

林書豪抄截成功後發動快攻，上籃拿下第6分，幫助球隊走出得分荒，塞爾提克首節以45：23領先。