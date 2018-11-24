NBA Live》林書豪10分5助攻 老鷹第三節落後塞爾提克

2018/11/24 10:28

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

塞爾提克

45

 16 21 82

老鷹

23

 22 19 64

 

投籃

三分

罰球

助攻

籃板

抄截

失誤

阻攻

得分

林書豪

4-7

1-2

1-2

5

2

2

1

10

第三節

塞爾提克第三節打出15：2攻勢，將差距一度擴大到29分，老鷹也及時回穩，反打一波11：0，林書豪隨後也飆進此役個人首顆三分彈，將比數追到15分差，然而再靠著罰球進帳2分，塞爾提克第三節仍以82：64領先老鷹。

第二節

海沃德、羅齊爾雙雙飆進三分彈，穩住綠衫軍領先優勢，林書豪在場上持續穿針引線，連3次妙傳交給隊友得分，率隊追回少許失分，老鷹半場以45：61、落後16分。

第一節

厄文首節開局狂攻6分，率領球隊打出一波13：5的攻勢，普林斯陷入犯規麻煩被換下場，林書豪在8分多鐘時上場，一上來就連拿4分，塔圖姆和厄文聯手飆分，老鷹防守完全不設防，首節就被投進8顆三分彈，綠衫軍領先達20分。

林書豪抄截成功後發動快攻，上籃拿下第6分，幫助球隊走出得分荒，塞爾提克首節以45：23領先。

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