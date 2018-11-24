NBA Live》林書豪10分5助攻 老鷹第三節落後塞爾提克

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球隊
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第一節
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第二節
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第三節
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第四節
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總分
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塞爾提克
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45
|16
|21
|82
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老鷹
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23
|22
|19
|64
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投籃
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三分
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罰球
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助攻
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籃板
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抄截
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失誤
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阻攻
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得分
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林書豪
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4-7
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1-2
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1-2
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5
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2
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2
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1
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0
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10
第三節
塞爾提克第三節打出15：2攻勢，將差距一度擴大到29分，老鷹也及時回穩，反打一波11：0，林書豪隨後也飆進此役個人首顆三分彈，將比數追到15分差，然而再靠著罰球進帳2分，塞爾提克第三節仍以82：64領先老鷹。
第二節
海沃德、羅齊爾雙雙飆進三分彈，穩住綠衫軍領先優勢，林書豪在場上持續穿針引線，連3次妙傳交給隊友得分，率隊追回少許失分，老鷹半場以45：61、落後16分。
請繼續往下閱讀...
第一節
厄文首節開局狂攻6分，率領球隊打出一波13：5的攻勢，普林斯陷入犯規麻煩被換下場，林書豪在8分多鐘時上場，一上來就連拿4分，塔圖姆和厄文聯手飆分，老鷹防守完全不設防，首節就被投進8顆三分彈，綠衫軍領先達20分。
林書豪抄截成功後發動快攻，上籃拿下第6分，幫助球隊走出得分荒，塞爾提克首節以45：23領先。