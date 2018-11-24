NBA》克勞佛德最後0.8秒關鍵一擊 太陽險勝公鹿（影音）

"THE VETERAN J-CROSSOVER WITH 0.8...KNOCKS IT DOWN!"



Jamal Crawford wins it for the @Suns in Milwaukee! #TimeToRise pic.twitter.com/DVhu6xWHbB — NBA （@NBA） 2018年11月24日

〔體育中心／綜合報導〕太陽今踢館東部強權公鹿，一哥布克（Davin Booker）與「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）同台飆分，雙方整場拉鋸，末節最後0.8秒克勞佛德（Jamal Crawford）關鍵跳投命中，助太陽以116：114險勝，中止公鹿3連勝。

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三節打完雙方比數糾纏，分差都在5分內，最後12秒亞德托昆波發生出界失誤，將球權拱手讓人，太陽最後將球交給克勞佛德發動，最後0.8秒他假切入再退後跳投出手，成功拿下關鍵2分，助太陽險勝公鹿，中止三連敗。

此役太陽布克攻下29分、4籃板、7助攻，華倫（TJ Warren）19分、艾頓（Deandre Ayton）17分，獲勝功臣克勞佛德則攻下11分，全隊表現平均。公鹿則只有亞德托昆波一枝獨秀，砍下全場最高35分、10籃板。

克勞佛德關鍵一擊。（美聯社）