MLB》「宇宙費城人」的野望 把楚奧特、哈波湊同隊

楚奧特、哈波都被列為本世代最強的棒球員之一。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕如果哈波（Bryce Harper）、楚奧特（Mike Trout）兩位超級巨星在同隊，會發生什麼事？美媒《The Athletic》報導，一位聯盟高層指出，這件事可能在費城發生，最快要等到2021年，「到時候整座城市會陷入瘋狂。」

先前費城人老闆米道頓（John Middleton）接受美媒《USA Today》訪問，直言他會「花蠢錢補強」，外界傳聞他將在自由市場全力追逐哈波（Bryce Harper），可能花下超過3億美元。

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以費城人目前的薪資結構來看，到2021年團隊薪資將只剩下1500萬美元左右，而楚奧特剛巧也將在2021年與天使隊的合約到期。

楚奧特在紐澤西出生長大，從小支持離家45分鐘車程的費城地區球隊，最喜歡的球員就是費城人時期的阿特利（Chase Utley）。此外，楚奧特還擁有NFL費城老鷹的季票，在NBA也支持費城七六人，之前詹姆斯轉隊，楚奧特還發推特幫七六人招募。在2021年與天使隊合約到期後，楚奧特會不會轉隊為費城人效力，家鄉球迷很期待。

但關鍵取決於天使會不會盡全力留下楚奧特，另一位聯盟高層指出：「我打賭，天使隊老闆莫瑞諾（Arte Moreno）寧願花10億美元，也不想看見『莫瑞諾是趕楚奧特走的人』這句話。」