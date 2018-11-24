NBA》東部「爐主」發威 騎士斷七六人四連勝

胡德（中）砍下全場最高分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部「爐主」騎士今踢館本季狀況絕佳的七六人，胡德 （Rodney Hood）、塞克斯頓（Collin Sexton）聯手砍進48分，七六人雖然先發有4人都得超過20分，不過騎士整體得分較平均，終場以121：112中斷七六人4連勝，同時中止自己的3連敗。

開賽奧斯曼（Cedi Osman）就展開猛烈攻勢，射進兩記三分彈在首節攻下12分，塞克斯頓也攻下10分，助騎士暫時領先。次節七六人開火，恩比德（Joel Embiid）、J.巴特勒（Jimmy Butler）接連投進三分球，與騎士在上半場結束打成平手。

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第三節雙方比數糾纏，分差都在5分以內，大多由七六人領先，騎士最後40秒才在克拉克森（Jordan Clarkson）一次三分打超前比數，騎士以1分領先進入末節。

第四節騎士進攻火力沒停，奧斯曼、南斯（Larry Nance Jr.）、T.湯普森（Tristan Thompson）相繼得分，克拉克森單節拿14分，騎士漸漸拉開比數，率先取得領先優勢，最後以9分之差獲勝。值得一提的是，這場比賽是騎士本季在客場的首勝，也是七六人在自家主場首次吞敗仗。

此役胡德灌全場最高25分，塞克斯頓得23分，奧斯曼也拿下20分、8籃板，T.湯普森則繳18分、13籃板雙十成績，克拉克森也有19分。七六人先發陣容除了前鋒W.錢德勒（Wilson Chandler）之外都有貢獻超過20分，不過得分太過聚集在J.巴特勒、恩比德、瑞迪克（JJ Redick）、B.西蒙斯（Ben Simmons）身上。

J.巴特勒射進3記三分彈。（美聯社）