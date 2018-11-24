高球》老虎伍茲、米克森對決戰到22洞 米佬抱走2.7億獎金

米克森（左）與伍茲正面交鋒。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕備受高球界矚目的美國名將老虎伍茲與米克森兩人一對一交鋒，一路纏鬥到22洞，最後米克森在22洞一桿之差險勝，最後抱走900萬美元（約2.7億台幣）獎金。

老虎伍茲與米克森兩名高球名將亦敵亦友，賽前就互開玩笑，老虎伍茲認為米克森不可能在第一洞抓博蒂，原本只賭10萬美元，米克森堅持他一定會辦到，賭金升到20萬美元，比賽實況也讓老虎伍茲預測中，米克森第一洞就錯過抓鳥機會。

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伍茲（左）與米克森賽後互相致意。（法新社）

兩人一路戰到第18洞，難分難捨，直到第20洞拉到另個戰場，這一洞並非完整賽道，而是發球台位於果嶺上，僅有93碼長，兩人直到22洞，老虎伍茲錯失10呎推桿，米克森則把握5呎推桿，成為比賽贏家。

頒獎過後，老虎伍茲與米克森不斷鬥嘴，米克森形容這一勝「真的非常特殊」，他開玩笑跟伍茲說，之後每見一次說一次，伍茲輸給他的事實。

「這不是美國公開賽或名人賽冠軍，但就是一場很特殊的比賽，感覺很不賴。」米克森說。

伍茲表示，他錯過很多抓鳥機會，也沒辦法給對手製造壓力，最後自己其實有機會獲勝，但沒能把握。

老虎伍茲在第17洞。（USA TODAY Sports）

米克森在第18洞。（美聯社）