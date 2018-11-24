NBA》哈登33分還是輸 活塞三巨頭延長賽擊落火箭

葛瑞芬（左）與卓蒙德（右）慶祝赢球。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今作客底特律，上半場陷入落後，第三節開始追分，將比賽帶進延長賽，哈登（James Harden）狂砍33分，中鋒卡培拉 （Clint Capela）也拿下29分、21籃板，不過延長賽P.J.塔克（P.J. Tucker）要命犯規送對手上罰球線，活塞趁機將比數拉開，終場以116：111獲勝。

四節打完雙方98分平手進入延長賽，最後1分半火箭3分落後，P.J.塔克發生要命犯規，讓R.傑克森（Reggie Jackson）有三次罰球機會，R.傑克森三罰全進將比數拉開至6分差，之後哈登連兩次三分球出手都沒進，P.J.塔克、C.保羅（Chris Paul）接連投進2顆三分球，但為時已晚。

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此役活塞火力全開，葛瑞芬（Blake Griffin）、卓蒙德（Andre Drummond）、R.傑克森「三巨頭」聯手灌進73分，卓蒙德還拿下23分、20籃板「雙20」亮眼成績。此外，新秀B.布朗（Bruce Brown）也嶄露頭角，上場25分鐘繳出7分、2籃板、3抄截。總教練凱西（Dwane Casey）在延長賽讓他上場對位哈登，成功封鎖哈登攻勢，在延長賽1分未得。

哈登（右）攻下33分仍輸球。（美聯社）