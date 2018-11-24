NBA》詹皇、英葛蘭聯手飆分 湖人力退爵士奪3連勝

湖人擊退爵士收下3連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰爵士，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和英葛蘭（Brandon Ingram）聯手攻下46分，再加上詹皇在最後27秒的關鍵火鍋，湖人終場以90：83擊敗爵士，收下3連勝。

英葛蘭首節手感發燙獨拿11分，助隊取得領先，嚴密防守也僅讓對手攻下16分，而爵士次節展開反攻，湖人攻守兩端失序，讓對手成功收復失土，不過爵士得分主力米契爾（Donovan Mitchell）卻在追分時撞傷肋骨，提前退場休息，之後都沒有再回到場上，只留下4分、3籃板和2抄截的成績，不過爵士靠著戈貝爾（Rudy Gobert）的空中接力灌籃，半場追成38：38平手。

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易籃後，三、四兩節英葛蘭和詹姆斯接力飆分，單節都貢獻9分，失去米契爾的爵士找不到準心，團隊投籃命中率只有38.8％，湖人終場以90：83贏球，賞給對手3連敗。

英葛蘭攻下全場最高的24分，另有6籃板2抄截，詹姆斯繳出22分、10籃板、7助攻的全能表現；爵士方面，替補的柏克斯（Alec Burks）攻下全隊最高的17分，英格斯（Joe Ingles）挹注16分，另有8籃板和5助攻。

詹姆斯。（美聯社）