NBA》勇士終於止敗 雙星杜蘭特、K湯合砍63分大勝拓荒者

湯普森進攻。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士今天主場背靠背迎戰拓荒者，揮別昨日遭雷霆打爆的陰霾，勇士雙星杜蘭特、K.湯普森本場比賽合砍63分，最終以125：97大勝拓荒者，中止四連敗。

勇士開節陷入落後，次節開始恢復神勇，杜蘭特以及K.湯普森帶一起一波22：3高潮，逆轉情勢。

請繼續往下閱讀...

第三節拓荒者三劍客努力追分，但勇士接連命中三分，分差穩定兩位術領先，從此帶走比賽。

勇士全隊命中率達57.5%，其中更是三分球32投17中，高達53.1%命中率，其中Q.庫克一人就8投5中，他也拿下19分。

庫克本場三分球神準。（美聯社）

杜蘭特此役狀況很好，21投13中，拿下32分，另有8籃板7助攻3阻攻2抄截的全面數據。K.湯普森也有31分。

拓荒者方面，里拉德進帳23分8助攻、諾基奇得到22分8籃板，麥考倫（CJ McCollum）則是19分5助攻。

拓荒者目前12勝6敗的戰績掉到西部第6，西部第一則是快艇，雷霆、灰熊三隊，都是12勝6負，勝率.667。勇士贏球後目前暫居西部第4。

里拉德持球進攻。（USA TODAY Sports）

杜蘭特灌籃。（美聯社）