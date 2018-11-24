棒球》冬盟開幕戰 范國宸逆轉轟助中職聯隊贏球

中職聯隊先發投手林政賢。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕2018年亞洲冬季棒球聯盟今天中午進行開幕戰，中職聯隊范國宸8局上轟出逆轉兩分彈，最終就以3:2擊敗日職西軍，取得好彩頭，中職聯隊總教練林振賢說，「這場全隊將士用命，選手很拚，自主性很好，整體整合也比去年冬盟快。」

范國宸表示，前一次滿壘有人情況下他沒能掌握住，第8局想說一定要為球隊做些什麼事，轟這球是外角，就把球打確實來，沒想要強拉。對於這次冬盟目標，范國宸說要以賽代訓，同時秋訓外籍客座教練有教他打擊技巧，希望能在冬盟驗證。

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此役3局上首棒打者楊家維擊出二壘安打，接著戴培峰也敲二壘安打先馳得點。6局下日職西軍反攻，西浦颯大獲得四壞保送再盜上二壘，佐野皓大擊出游擊滾地球，護送跑者上三壘，三森大貴擊出高飛犧牲打追平比分，増田珠、藤谷洸介、山本祐大接連敲安再下一城，取得2:1領先。

8局上日職西軍換投，田村丈登板救援，陳子豪獲得四壞保送，范國宸一棒轟出右外野方向兩分砲，幫助中職聯隊逆轉超前，最終拿下勝利，田村丈承擔敗投。

中職聯隊先發投手林政賢投5.2局被敲5安，另有4K、3保送，失2分都是責失、無關勝敗，歐書誠後援1.1局無失分拿下勝投，王鴻程後援1局無失分拿下救援成功。

中職聯隊投手王鴻程救援成功。（記者羅志朋攝）