NBA》騎士爆冷擊敗七六人 恩比德幽默回應（影音）

#Sixers Center Joel Embiid on what happened: “Like Tristan said before the beginning of the season, the #Cavaliers still run the East...” pic.twitter.com/BsL8brNdx2 — Dave Uram （@MrUram） 2018年11月24日

〔體育中心／綜合報導〕今日賽前以2勝14敗在東部墊底的騎士隊，意外擊敗東部第三的費城七六人隊。賽後恩比德（Joel Embiid）在接受訪問時表示，T.湯普森開季說騎士隊仍領跑東部，他們今天證明了這件事。

今天騎士隊靠著胡德 （Rodney Hood）以及新秀控球後衛塞克斯頓（Collin Sexton）聯手砍進48分，加上全員5人得到18分以上，爆冷擊敗七六人隊。

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七六人隊明星中鋒恩比德賽後受訪時，幽默地表示，「就像湯普森今年開季前說的一樣，騎士隊依舊領跑東部，他們今天來到七六人主場，並以自己的風格證實了這句話。」

恩比德今天拿下24分12籃板，不過場上的正負值只有-19，雖然七六人隊今天四人得分達20，仍不敵騎士隊的多點開花，苦吞本季8敗，目前以13勝8敗排在東部第三名，而今天勝利的騎士隊，則以3勝14敗，排在東部倒數第二。

七六人今天遭到騎士隊擊敗。（美聯社）