SBL》桑尼發飆轟30分 裕隆險勝衛冕軍

裕隆桑尼籃下得分此戰他狂轟30分。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕裕隆體力不受連打兩天影響，洋將桑尼再度發威，攻下全場最高30分、11籃板，胡凱翔7投6中，高效率進帳12分，終場83：79獲勝，收下本季最多的第三勝。

前一戰三分球22投僅4中，裕隆此戰開賽就火力全開，首節三分球7投4中，拉出18：6的開局，取得領先地位。桑尼則延續前一場砍下26分的好手感，第一節就攻下11分。

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次節，璞園才找回衛冕軍氣勢，一波9：0的攻勢，追成30平，隨後雙方形成拉鋸戰。上半場，裕隆僅取得3分小幅領先。

第三節桑尼與璞園洋將麥克互別苗頭，桑尼再度單節進帳11分，麥克則有10分、7籃板，但裕隆靠胡凱翔發威，中距離3投全進，將領先差距擴大。

裕隆胡凱翔砍下12分。（記者林正堃攝）

10分落後的璞園在末節急起直追，最後兩分鐘內，靠著簡浩和陳堅恩兩記三分彈，追到僅剩2分落後，無奈最後璞園包夾防守造成技術犯規，差距拉拉到4分，反撲功虧一簣。

璞園麥克拿下22分、14籃板，表現全隊最佳，瓊斯也有14分、5籃板，後衛吳家駿打出驚奇，攻下生涯最佳17分，外帶4助攻。

裕隆林力仁上籃得分。（記者林正堃攝）

璞園吳家駿上籃得分。（記者林正堃攝）