「鞍馬王子」李智凱世界盃單站奪金 為東京奧運跨出漂亮一步

李智凱在體操世界盃德國科特布斯站決賽以15.508分勝過中國選手翁浩的15.266分。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱爭取2020年東京奧運門票跨出漂亮一步，他在體操世界盃德國科特布斯站決賽以15.508分勝過中國選手翁浩的15.266分，贏得今年世界盃系列賽第二面金牌。

李智凱在月初世界體操錦標賽鞍馬決賽，祭出招牌「湯瑪士迴旋」，以14.966分抱回銅牌，是台灣自1993年張峰治獲得跳馬銀牌後，暌違25年首面世錦賽獎牌。

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世界盃系列賽是各國選手爭取奧運積分管道之一，而德國科特布斯站為東京奧運積分第一站，後續至2020年還有7站世界盃系列賽，屆時取每位選手最佳3站成績進行排名，在鞍馬、地板、單槓、雙槓、吊環及跳馬等6項，各項成績最佳者就能拿到奧運門票。

李智凱世錦賽返台短暫休息，18日隨即遠征德國搶奧運積分。他這次決賽將難度從世錦賽6.300分提高至6.500分，與翁浩、伊朗沙迪瑞札（Keikha Saeedreza）相同，李智凱完成分不僅遠勝2人，更是決賽8人中最佳，他順利稱王後將進帳30分積分，增添更多挑戰奧運的信心。

李智凱贏得今年世界盃系列賽第二面金牌。（資料照，記者林正堃攝）