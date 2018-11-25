籃球》年度超扯進球！網驚呼：櫻木花道出現了？（影音）

2018/11/25 08:25

〔體育中心／綜合報導〕歐洲籃球聯賽近日比賽出現超詭異一球，被外媒稱之為是年度最扯進球，還有網友驚呼：「難道櫻木花道出現了？」

歐聯俄羅斯BC Khimki隊出戰蒙特內哥羅Buducnost Podgorica隊的比賽，效力俄羅斯球隊的Stefan Markovic埋伏外圍，接獲隊友傳球後，看似準備出手投籃，但其實他將球傳到籃下的隊友Jordan Mickey，沒想到球打中頭部彈到籃框滾進網內。

驚奇一幕讓球迷看得嘖嘖稱奇，影片在網路造成瘋傳，還有網友想到漫畫《灌籃高手》的櫻木花道的「臉部投籃」，他曾因為沒成功接到球，直接砸到臉後反彈進籃框，沒想到漫畫中的超扯劇情竟會搬上檯面。

Mickey此戰攻下全隊最高17分，包含被砸中頭部進球的幸運得分，隊友這次的傳球也被記上一次助攻，最終球隊還以85：69奪勝。

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