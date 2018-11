籃球》年度超扯進球！網驚呼：櫻木花道出現了？（影音）

〔體育中心/綜合報導〕歐洲籃球聯賽近日比賽出現超詭異一球,被外媒稱之為是年度最扯進球,還有網友驚呼:「難道櫻木花道出現了?」

歐聯俄羅斯BC Khimki隊出戰蒙特內哥羅Buducnost Podgorica隊的比賽,效力俄羅斯球隊的Stefan Markovic埋伏外圍,接獲隊友傳球後,看似準備出手投籃,但其實他將球傳到籃下的隊友Jordan Mickey,沒想到球打中頭部彈到籃框滾進網內。

Just like it was drawn up @Jmickey_02 puts it in with his HEAD!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/U3dQJ3LCYm