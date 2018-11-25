ABL》「少俠」田壘飆三分 夢想家開季勇奪3連勝

田壘飆進4記三分彈，貢獻14分。（夢想家提供）

〔體育中心／綜合報導〕ABL寶島夢想家昨天作客面對珠海戰狼，田壘飆進4記三分彈，攻下本季新高的14分，ABL寶島夢想家終場以107:81贏球勇奪開季三連勝。

本場比賽夢想家外線火燙，田壘、吳松蔚、柴瑋接力下起三分雨，阿提諾（Will Artino）與隊友多次小組配合強攻籃下，在強力的進攻火力下，夢想家攻下隊史最高分107分擊敗對手。

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目前還在調整狀態的田壘表現亮眼，攻下披上夢想家戰袍最高的14分，田壘表示：「可能是運氣蠻好但主要是空檔都有把握住，希望之後也能把握每次的空檔出手，為球隊締造更好的成績。」

柴瑋單節投進4記三分球打出代表作，賽後受訪時表示，上季第一次登場其實沒想太多，就是把握機會，上半場兩顆外線沒進時有影響到信心，半場結束進休息室，世念哥教他調整心態以及鼓勵，下半場有做好調整。

寶島夢想家勇奪三連勝，領隊陳建州對此感到相當興奮，陳建州表示，這場比賽進行時台灣正進行著選舉，大家很關心選情，但同時還是有許多球迷凝聚在一起，透過轉播為夢想家加油打氣，希望把這三連勝獻給台灣球迷，「我們不因此而自滿，一步一腳印的努力贏球回到主場，希望球迷朋友迎接我們，回家打球。」