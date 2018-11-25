NBA》CP3輪休、哈登燃燒飆40分 火箭遭騎士擊落

哈登飆40分13助攻。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕少了保羅（Chris Paul）坐鎮的火箭，今天靠哈登（James Harden）領軍出征克里夫蘭，儘管燃燒小宇宙打44分鐘，繳出40分外帶13助攻的精彩表現，最終不敵騎士5人得分達雙位數的團隊攻勢，終場以108：117吞下2連敗。

火箭昨敗給活塞終止5連勝，今天背靠背對上戰績貧弱的騎士，教練團安排讓保羅輪休，由E.戈登（Eric Gordon）頂上先發。

請繼續往下閱讀...

哈登扛下得分重責大任，半場打完就拿到24分，卻難擋騎士多點開花的攻勢，火箭帶著58：63的落後劣勢進入下半場，還是沒人能夠及時跳出提供火力，火箭與騎士一直保持一定差距，最終休士頓大軍難以翻轉戰局，以9分之差告負。

哈登30投14中、包含外線12投5中，拿40分13助攻卻也發生多達9次失誤，E.戈登單場投進5記三分彈，今天拿下全隊次高的28分，卡培拉（Clint Capela）12分10籃板。

騎士此戰多點開花，除了5人得分達雙位數優於火箭，板凳群也比對手多貢獻28分，籃板數也以49：30力壓火箭，塞克斯頓（Collin Sexton）拿29分最高，克拉克森 （Jordan Clarkson）替補拿20分，T.湯普森（Tristan Thompson）16分22籃板，騎士收2連勝。

哈登燃燒44分鐘拿40分。（法新社）

塞克斯頓拿騎士隊最高29分。（法新社）