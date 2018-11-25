東奧正名公投未通過 國際奧會主席歡迎台灣參與東奧

我國奧運跆拳道退役名將陳怡安（右）傳訊息給國際奧會主席巴赫（左）。（陳怡安提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕東京奧運正名公投結果，不同意票577萬4556票多於同意的476萬3086票，維持以「中華台北」名義參與國際賽，中華奧會主席林鴻道今發表聲明，感謝各界共同捍衛會藉及選手參賽資格。至於國際奧會本月底在日本東京舉行執委會議前夕，我國奧運跆拳道退役名將陳怡安、朱木炎等先參與OCA運動員論壇，轉達此訊息給國際奧會主席巴赫（Thomas Bach），他也歡迎台灣參與2020年東京奧運。

林鴻道聲明全文如下：「感謝各位委員、體育界朋友、選手、教練大家同舟共濟，共同捍衛會藉，捍衛選手參賽資格。

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「東奧正名」不是一個簡單的決定，因為天秤的兩端，都乘載著台灣的希望。

從世大運到剛落幕的亞運，國家代表隊的選手們優異的表現，帶動了國人近年來對運動賽事的熱情日熾，當我們選手在國際賽事上贏得佳績，站在領奬台上，升起了代表我國的會旗，升起的是台灣之光，也帶著台灣的榮耀走到國際；

這些背後是每一位選手辛苦鍛煉，汗水與淚水交織的成果，如果頓失了舞台，他們努力的目標是什麼？找不到努力的方向，何其不公平。

大家都知道國際體壇有其現實與嚴厲的那一面，大家身為中華奧會的一分子，有責任守護著選手們進入奧運殿堂的夢想。

擔任中華奧會主席，我的信念很簡單：越是困難的局勢，就越要有承擔的勇氣，我們必須扛起這個責任，否則就失去了奧會存在的意義。

感謝所有的朋友的努力，感謝社會大眾對體育環境的理解，對我們的支持，投下了不同意票，讓正名公投「未通過」，大大降壓了我們險峻的處境，希望一切順利，天佑台灣！

再一次感謝各位！

鴻道上」

我國奧運跆拳道退役名將陳怡安、朱木炎等先參與OCA運動員論壇，轉達此訊息給國際奧會主席巴赫。