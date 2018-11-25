棒球》「萬歲打者」也沒轍！韓女高中生犀利尾勁電到大聯盟

〔體育中心／綜合報導〕南韓節目安排女高中生投手對決前三星獅強打梁埈赫，犀利尾勁讓網友嘖嘖稱奇，一舉躍上美國「Reddit」網站討論串，引起MLB官方注意。

49歲的「萬歲打者」梁埈赫自1993年闖蕩職棒，生涯打擊率為0.316，擊出351支全壘打，是韓職史上第一位達成2000安的打者，2010年季後從三星獅退休，標誌性的10號球衣也跟著退休。

請繼續往下閱讀...

梁埈赫被安排在節目上與女高中生投手對決，只見他站上打擊區後被球的驚人位移嚇傻，還大揮空整個人尷尬倒地，而該名女投手的刁鑽尾勁也電到國外球迷，有網友就將影片放上美國版PTT的「Reddit」網站上。





That Movement.



Via Penelope_GoldPuff on Reddit pic.twitter.com/UHzVR4mTlj — MLB （@MLB） 2018年11月25日

今天MLB官方推特也轉發了影片，發文還附上被嚇傻的表情符號，引起網友熱議，有球迷還故意貼出馬查多（Manny Machado）在世界大賽最後一打席慘被K的悽慘畫面，就好像梁埈赫揮空棒一樣尷尬，不過有球迷認為，這並不是正式比賽使用的棒球，而且整個過程可能是節目的誇飾效果，並不需要過多討論。