棒球》「萬歲打者」也沒轍！韓女高中生犀利尾勁電到大聯盟

〔體育中心/綜合報導〕南韓節目安排女高中生投手對決前三星獅強打梁埈赫,犀利尾勁讓網友嘖嘖稱奇,一舉躍上美國「Reddit」網站討論串,引起MLB官方注意。

49歲的「萬歲打者」梁埈赫自1993年闖蕩職棒,生涯打擊率為0.316,擊出351支全壘打,是韓職史上第一位達成2000安的打者,2010年季後從三星獅退休,標誌性的10號球衣也跟著退休。

梁埈赫被安排在節目上與女高中生投手對決,只見他站上打擊區後被球的驚人位移嚇傻,還大揮空整個人尷尬倒地,而該名女投手的刁鑽尾勁也電到國外球迷,有網友就將影片放上美國版PTT的「Reddit」網站上。





