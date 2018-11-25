NBA》杜蘭特轟44分、湯普森關鍵補籃 勇士險勝國王收2連勝

杜蘭特攻下本季新高44分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰國王，杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）合力攻下75分，而湯普森也在決勝節投進致勝補籃，率領勇士以117：116險勝國王，收下2連勝。

國王首節靠著希爾德（Buddy Hield）和巴格利（Marvin Bagley III）聯手飆分取得領先，杜蘭特失誤連連，單節竟出現5次失誤，所幸有湯普森挺身而出，攻下12分緊咬比數，尚伯特（Iman Shumpert）次節點燃三分外線火力，狂砍3顆三分彈，還打出7：0小高潮，一度將差距拉開至10分差，首節僅拿下4分的杜蘭特也開始展開追擊，單節挹注10分，幫助勇士在上半場以60：64小幅落後。

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擅長打第三節的勇士，易籃後開始下起三分雨，共飆進6顆三分彈，湯普森一人就包辦4顆，灌進16分，而末節則是換杜蘭特與希爾德互相飆分，兩隊戰況呈現拉鋸，福克斯（De'Aaron Fox）在最後26.6秒兩罰全中，國王以116：115領先，勇士決勝時刻，杜蘭特雖然跳投沒進，但伊古達拉（Andre Iguodala）抓下關鍵進攻籃板，球交給湯普森，一開始雖然被擋了下來，但他隨後抓到籃板補籃成功，再把領先要了回來，國王執行最後一波攻勢，希爾德致勝一擊失手，巴格利（Marvin Bagley III）籃下補扣也沒進，勇士終場就以117：116險勝國王。

杜蘭特轟進本季最高的44分，另有13籃板和7助攻，失誤是過多的7次，湯普森飆進5顆三分球，貢獻31分、4籃板；國王方面，希爾德攻下全隊最高的28分，7籃板和3助攻，巴格利繳出20分、17籃板的雙十表現，尚伯特則挹注14分。

希爾德。（歐新社）

湯普森。（今日美國）