NBA》魏少拿大三元命中率卻超慘 雷霆不敵金塊

魏斯布魯克拿大三元但命中率悽慘。（美聯社）

〔體育中心／台北報導〕雷霆雙星魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天拿下大三元數據，和P.喬治 （Paul George）聯手攻下40分，但命中率超悽慘，合計44次出手只進14球，追分時刻手感冰凍，金塊終場以105：98成功踢館，雷霆終止2連勝。

雷霆此戰全隊命中率只有3成59，外線準星也只有2成31，完全無法與金塊抗衡，主力球星P.喬治21投8中拿24分外帶11籃板3阻攻，魏斯布魯克23次出手只進6球、其中外線12投僅1中，拿16分另有12助攻10籃板貢獻，這是他本季第2次拿大三元。

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施洛德（Dennis Schroder）替補拿18分，J.葛蘭特（Jerami Grant）13分，亞當斯（Steven Adams）拿12分14籃板，雷霆隊共5人得分達雙位數，但關鍵時刻都沒人能跳出有效帶起追分氣勢，最終以7分之差告負。

金塊部分，J.穆雷（Jamal Murray）22分8籃板8助攻表現最佳，約基奇（Nikola Jokic）和萊爾斯（Trey Lyles）各16分，赫南高梅茲（Juan Hernangomez）15分8籃板，普朗利（Mason Plumlee）替補拿11分，金塊收3連勝。

P.喬治拿24分。（美聯社）

J.穆雷的22分為金塊隊最高。（美聯社）