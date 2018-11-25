三創電競勇者盃結合賽車電競 藝人、實況主同台尬車

主持人Albee（左一）與實況主們對話，氣氛輕鬆逗趣。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕Holyland 三創電競勇者盃將與 Godzpeede 共同攜手合作舉辦第二屆大中華賽事車電競大賽台灣站，本次活動將會與娛樂產業聯手共同打造，藝人詠兒、安小蕎、黃坤讓、卡古、阿布、家豪以及實況圈蛋捲、叉燒、球Z Lilballz、貝莉莓、妮妮、阿樂共襄盛舉，為記者會站台。

台灣職業車手黃坤讓表示，他從小就喜歡玩賽車電玩遊戲，但還沒體驗過這款電競賽車，讓他非常期待，藝人柯家豪、卡古、阿布等與實況主們則提前一天體驗實競賽車，過程相當逼真，包含有煞車、方向盤以及專用座椅，難度也不在話下，讓藝人與實況主有點小受挫。

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Holyland 三創電競勇者盃為期一個月的活動，近期已走到最後一週的尾聲，最後一週賽車電競大賽，期待民眾可以與職業賽車手一決高下，希望替電競賽事注入更多溫度，而不僅僅是冷硬的機械意象和負面印象，更透過電競活動拉進親子的距離，讓社會大眾從另個角度重新認識電競。

三創電競勇者盃最後一週結合賽車電競大賽。（記者卓佳萍攝）

三創電競勇者盃最後一週結合賽車電競大賽，長官、藝人與實況主今天現身記者會站台。（記者卓佳萍攝）

三創電競勇者盃最後一週結合賽車電競大賽，長官、藝人與實況主今天現身記者會站台。（記者卓佳萍攝）

Godzpeed代言人詠兒（左二）。（記者卓佳萍攝）

台灣賽車手黃坤讓（中）。（記者卓佳萍攝）