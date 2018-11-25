冬盟》18歲和製大砲 村上宗隆雙響砲轟垮日本社會人

村上宗隆單場轟出雙響砲。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕冬盟今天進入第二天賽程，日職東軍靠第三棒村上宗隆單場敲3安，包括雙響砲，灌進4分打點，獲選單場MVP，最終日職東軍就以5:3擊敗日本社會人隊，拿下二連勝。

村上2000年2月2日出生、年僅18歲，去年日本職棒選秀養樂多第一輪指名選進，簽約金8000萬日圓，身高188公分、體重97公斤，身材高大，是未來性備受看好的強打者。

請繼續往下閱讀...

村上宗隆。（記者羅志朋攝）

去年9月16日養樂多對廣島，村上以先發三壘手、第六棒身分完成一軍初登場，第2局生涯首打席就從岡田明丈手中轟出全壘打，生涯首打席開轟，成為日職史上第64人，他回憶，那場比賽開轟前他守備發生失誤，所以希望打擊能有所表現，很想敲全壘打。

村上宗隆。（記者羅志朋攝）

村上原本是捕手，為了專心打擊，進職棒轉戰三壘，這屆冬盟守備位置和安田尚憲重疊，此役移防一壘，身穿55號球衣，這是以松井秀喜為首的強力左打代表性背號，村上表示，這是非常被期待的背號，希望不要辜負大家對他的期待。

至於欣賞的打者，過去村上接受日媒採訪時曾表示，最欣賞大谷翔平和筒香嘉智，盼能成為具有POWER的強力左打者。

日職東軍先發投手西口直人投5局失1分拿下勝投。（記者羅志朋攝）



日本社會人隊先發投手阿部翔太投7局失2分承擔敗投。（記者羅志朋攝）