東奧正名公投未過體育署表態 正名聯盟：假新聞誤導

2020東京奧運台灣正名行動聯盟共同發起人楊忠和。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕關於東京奧運正名公投票案結果不通過，體育署書面回應， 政府以保護運動選手代表我國參賽權益、保障中華奧會會籍及遵守國際奧會規章為優先考量。至於2020東奧正名行動聯盟召集人、前體委會主委楊忠和表示，這是選前總統蔡英文透過管道向國際奧會（IOC）表明，就算東奧正名公投通過，也不會改變台灣目前以「中華台北」名義參加國際賽事的「假新聞」誤導選民。

體育署書面聲明全文如下：「政府一貫的立場是以保護運動選手代表我國參賽權益、保障中華奧會會籍及遵守國際奧會規章為優先考量。我國奧會參加國際奧會所屬各國際賽事，一直依據1981年中華奧會與國際奧會簽署的洛桑協議，以「中華台北」作為會籍名稱，其目的就是確保我國運動選手享有與其他會員國同等權益。體育署表示，感謝各界對於體育運動的關心，未來我們仍將結合多元資源和力量，積極參與國際事務，展現優異競技實力，讓世界看見臺灣。」

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針對不同意票數贏了同意票數100多萬票，楊忠和說：「選前大約5天，有媒體報導蔡英文總統表明即使東奧正名公投通過，也不會改名參加國際賽，雖然總統府事後澄清是假新聞，但大概有90％民眾沒看到政府的澄清，因此許多民眾被誤導了。」他也解釋：「IOC三封來函，表示不會干預政府內政，而公投屬於我們內政，既然IOC不介入，又怎麼會有影響中華奧會會籍之疑問？我也譴責中華奧會主席林鴻道操弄選手，要選手們出來表達對東奧正名公投不同意的看法，不少選手來自弱勢家庭，林主席這麼做實在不應該。」楊忠和並強調，從同意票數有476萬3086票來看，證明國人對正名的重視，「未來正名行動聯盟會持續努力，並且更有組織地進行後續正名活動。」