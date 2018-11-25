東奧正名公投失敗 日網友暖挺：台灣是個更好的名字

東奧正名公投失敗。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕昨日台灣東京奧運正名公投結果出爐，最終第13案以476萬對577萬確定不通過，因此將確定不會以「台灣」（Taiwan）為全名，申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運，日本網友知悉此事後，也引起了大量討論。

日本《Yahoo》今天凌晨刊出台灣第13案公投沒過的新聞，許多網友就在底下熱烈回應，有網友針對公投結果表示遺憾，認為台灣還是想當中國人：「雖然很喜歡台灣，不過台灣人言行不一呢」、「原來台灣人還是想要成為中國的一部分」、「既然這樣，那你們就繼續叫中華台北吧」、「一天到晚說自己是台灣人，最後卻選擇當中國人」。

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同時也有網友指出此次事件並非只是單純的台灣認同問題，同時還有受到IOC的介入，以及運動員的參賽資格問題，於是有網友就開玩笑地表示「那就在台灣舉辦奧運吧，中國如果不喜歡的話就不要參賽」。也有網友認為IOC就是個指喜歡中國資金的組織，並希望台灣能夠以台灣的名義參賽。而網友neo指出，台灣是一個更好的名字，這則留言得到46個人按讚。還有網友聲援台灣，希望台灣能做為一個獨立國家參加奧運，並希望中國能夠打破一個中國的原則。