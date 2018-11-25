棒球》陳冠宇貼身指導 YY迷你棒球學院正式開跑

陳冠宇貼身指導小球員投球動作。（寶悍運動平台提供）

〔體育中心／綜合報導〕針對大專乙組與社會乙組球員舉辦的YY Baseball Camp棒球訓練營，主打最強師資陣容與運動科學分析，獲得參與者的高度評價。今年YY CAMP特別與世界棒壘球總會WBSC正在全球推廣的MINI BASEBALL體系結合，打造專屬於兒童的YY CAMP MINI BASEBALL - YY迷你棒球學院，針對12歲以下的學員招生，希望用有趣的方式帶領小朋友認識棒球，今（11/25）迷你棒球學院在新竹世興棒球場開課，旅日強投陳冠宇以明星客座教練的身份出席活動指導小球員。

YY迷你棒球學院透過安全性極高的球具及易上手的訓練方式，讓國小以下的小球員能夠感受棒球樂趣，向下扎根棒球種子。迷你棒球學院的教練團陣容十分堅強，除了有WBSC認證迷你棒球專業教練張民諺領軍的優質教練團，每堂課都會特別邀請明星球員擔任客座教練，吸引近百名小朋友參與，輕鬆體驗棒球的樂趣。

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在訓練營中，小球員們依序接受教練打擊、守備及跑壘指導，最後也會進行迷你棒球體驗賽，將課程學習到的內容運用在實戰中。

吉祥物米米客串攝影師捕捉精彩畫面。（寶悍運動平台提供）

現場安排體驗賽讓小朋友切磋交流。（寶悍運動平台提供）

擔任客座教練的陳冠宇說：「這時候的小朋友比較可愛，很踴躍的發問雖然有點無俚頭，但這是一個很棒的交流機會，最後的比賽也讓他們可以將課程學習到的東西運用在比賽中。」其中，小球員頻頻向陳冠宇問到交流賽對決王柏融的心得，讓他印象深刻，「很多人都有在看棒球，所以鼓勵他們要對棒球保持熱情，自己看到學弟打得很好非常欣慰，大家一起打拚進步。

陳冠宇大方送出實戰球衣給來上課的小朋友。（寶悍運動平台提供）

迷你棒球學院在年底將進行一系列的課程，分別是12/8（六）、12/15（六）、1/5（六）的上午在竹北世興棒球場，接下來還會邀請胡智為、張進德等旅外球星擔任客座教練，想要體驗大聯盟選手指導的小朋友千萬不能錯過，迷你棒球學院課程報名資訊請上MINI BASEBALL TAIWAN粉絲專頁查詢。

迷你棒球學院吸引近百位小朋友參與課程。（寶悍運動平台提供）