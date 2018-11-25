NBA》魏少大三元紀錄破不停 本季有望超越名人堂球星

魏斯布魯克今天拿下大三元，不過球隊最終輸球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天拿下16分12助攻10籃板，完成生涯第106次的「大三元」成就，只差一次大三元，就能夠追上名人堂球星奇德（Jason Kidd），並列史上第三名。

今天魏斯布魯克完成生涯第106大三元，目前排在大三元榜上第四名，僅落後奇德一次，預計今年就能夠獨居史上第三，甚至有機會成為史上第二。這個榜單第一名為大三元製造機「大O」羅伯森（Oscar Robertson），第二名為現任湖人隊總管魔術強森（Magic Johnson），兩人生涯分別拿下181次以及138次大三元。

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名人堂球星奇德。（資料照，法新社）

魏斯布魯克近兩年連續拿到單季平均大三元的誇張成就，成為繼1966-1967賽季的羅伯森以來，第一位能夠單季平均大三元的選手。他也在這兩年快速累積大三元場次，更在2017-18賽季打破羅伯森的單季大三元場次紀錄，將這項改寫為單季42場大三元。

本季魏斯布魯克因開季動刀缺席前2場比賽，隨後又因為左腳扭傷、以及家中添子，合計缺席了6場比賽，本季他一共出賽11場比賽，拿下23.2分、9.5籃板以及9.3助攻的成績，雷霆隊今年的戰績則以12勝7敗排在西部第6名。

湖人總管魔術強森。（資料照，法新社）