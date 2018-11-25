NBA》多項數據創傷後新高 「飆風玫瑰」：我只是需要機會

〔體育中心／綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）日前單場狂砍50分，創下生涯新高，近期也多次扮演板凳暴徒，在關鍵時後幫助球隊飆分，值得一提的是一年前，他離開當時效力的騎士還萌生退意，今碰上老東家公牛再度繳出亮眼表現、技驚全場。

羅斯才剛踏進NBA，非凡身手就在籃球界迅速颳起旋風，更在10-11賽季獲選為史上最年輕MVP，沒想到之後幾年竟遭遇幾乎毀滅他生涯的膝傷，歷經多次手術仍無法回到巔峰。在今年交易截止日前他被騎士交易到了鹽湖城，隨後又被爵士裁掉，而灰狼也是羅斯生涯所效力的第4支球隊。

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灰狼今在主場迎戰公牛，羅斯首節還剩5分11秒替補登板，一上來就在左側底角飆進三分球跟前東家打招呼，次節又利用高位掩護助隊友得分，而灰狼此役始終沒能將分差拉開，不過每次公牛將比分追平時，羅斯總是能挺身而出飆分或是助攻隊友，壓制老東家，助球隊在主場收下勝利。

@drose vs. three defenders



HOW DOES HE DO IT?!?!?!?!



pic.twitter.com/Sku2LjLsmw — Timberwolves （@Timberwolves） 2018年11月25日

此役羅斯上場31分鐘，全場13投9中，三分球4投2中，高效率砍下22分4助攻，外帶2籃板，賽後羅斯受訪時表示：「我只是好好得打比賽，不去在意其它的事，休季期間我一直在努力訓練，提升自己的比賽能力，目前在這方面感覺也相當很不錯。」

灰狼隊在上季簽下羅斯，沒想到近年來飽受傷痛困擾的他，在加盟後表現出色，季後賽首輪對上火箭的比賽更是一夫當關，本季續約後，開季目前18場比賽、5場先發，場均貢獻19.5分3.6個籃板以及4.6次助攻，投籃命中率49.2%，多項數據都創下自2012年以來的新高。

談到自己本季的表現，羅斯則說：「這就是看有沒有機會表現的問題了，在過去幾個球季裡，我並沒有得到太多機會，但來到這裡，希波鐸（Tom Thibodeau）相信我，他給了我上場的機會，這就是我所需要的——再給我一次機會。」

「飆風玫瑰」在三分線出手命中。（美聯社）