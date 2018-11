NBA》多項數據創傷後新高 「飆風玫瑰」：我只是需要機會

〔體育中心/綜合報導〕「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)日前單場狂砍50分,創下生涯新高,近期也多次扮演板凳暴徒,在關鍵時後幫助球隊飆分,值得一提的是一年前,他離開當時效力的騎士還萌生退意,今碰上老東家公牛再度繳出亮眼表現、技驚全場。

羅斯才剛踏進NBA,非凡身手就在籃球界迅速颳起旋風,更在10-11賽季獲選為史上最年輕MVP,沒想到之後幾年竟遭遇幾乎毀滅他生涯的膝傷,歷經多次手術仍無法回到巔峰。在今年交易截止日前他被騎士交易到了鹽湖城,隨後又被爵士裁掉,而灰狼也是羅斯生涯所效力的第4支球隊。

請繼續往下閱讀...

灰狼今在主場迎戰公牛,羅斯首節還剩5分11秒替補登板,一上來就在左側底角飆進三分球跟前東家打招呼,次節又利用高位掩護助隊友得分,而灰狼此役始終沒能將分差拉開,不過每次公牛將比分追平時,羅斯總是能挺身而出飆分或是助攻隊友,壓制老東家,助球隊在主場收下勝利。

@drose vs. three defenders



HOW DOES HE DO IT?!?!?!?!



pic.twitter.com/Sku2LjLsmw