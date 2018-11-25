SBL》金酒談笑用兵取跨季對達欣7連勝 達欣4連敗穩居爐主

金酒獲勝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕第16季SBL今日在桃園巨蛋續戰，金酒靠雙洋將貝斯（Paris Bass）、夏普（Walter Sharpe）及于煥亞、蘇奕晉的穩定表現，以77：55大勝少了梅奧（O.J. Mayo）的達欣，不僅取得對達欣跨季7連勝，達欣至今開季4連敗也於聯盟敬陪末座。。

金酒即使是本季7隊洋將最慢定案的隊伍，但兩位洋將貝斯、夏普成為球隊進攻重點，即使首戰不敵裕隆，但隨後連續擊敗台銀、富邦勇士取2連勝。今日金酒上半場就打得比達欣出色，夏普兩節就拿8分、13籃板，貝斯更奪全隊最多10分，率隊半場取得41：27領先。

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夏普飛身灌籃。（記者林正堃攝）

陳靖寰挑戰達欣洋將。（記者林正堃攝）

易籃後，金酒乘勝追擊三節打完就取得23分領先，老早就鎖定勝局。貝斯19分、10籃板、5助攻、2抄截及2阻攻，夏普10分、16籃板、3助攻、3抄截與4阻攻，且金酒本土于煥亞奪12分，蘇奕晉挹注10分。

于煥亞上籃得分。（記者林正堃攝）

至於達欣找「史上最大咖」梅奧當噱頭，無奈他本週因傷高掛免戰牌，徒留211公分大洋將麥克連（Anthony McClain），即使他此仗19分、14籃板也徒勞無功，其餘本土無人得分上雙。

林宜輝。（記者林正堃攝）

達欣慘吞開季4連敗，下週五（30日）對富邦勇士若又敗，將追平第12季開季5連敗，平隊史最差開季成績。