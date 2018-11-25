SBL Live》璞園反撲未果 台啤豪取開季三連勝

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 璞園 19 15 27 23 84 台啤 36 16 21 20 93

第四節

蔣淯安高打板得分。周伯勳兩罰中一。陳堅恩三分進後，分差剩下九分。施晉堯得兩分。瓊斯在籃下拿到個人第三次犯規。周伯勳兩罰中一。張羽霖個人第四次犯規。張羽霖投進兩分。陳堅恩回敬三分球。張羽霖兩罰中一。陳冠全命中三分。成力煥回敬兩分。吳岱豪放進兩分。

第三節

成力煥抄截得分。周伯勳挑戰籃框遭到犯規。成力煥犯規送麥克上罰球線。瓊斯防守犯規。塞瑟夫兩罰中一。陳堅恩回敬三分球。瓊斯兩罰中一。愛德兩罰中一。林金榜防守造成個人第4次犯規。瓊斯籃下造成對方犯規。罰球線兩罰俱中。周伯勳三分命中。

第二節

黃泓瀚投進三分。陳堅恩回敬三分球。黃泓瀚再攻下兩分。張羽霖防守犯規。瓊斯挑戰禁區，造成蘇柏彰防守犯規。簡浩一條鞭上籃得分。瓊斯嘗試封阻被判犯規。吳家駿補籃得分。周柏勳禁區挑戰瓊斯得分。蔣淯安打板得到兩分。簡浩禁區打板得分。

成力煥上籃得分（記者林正堃攝）

張羽霖挑籃（記者林正堃攝）

第一節

瓊斯外線接到球後，一條鞭持球上籃得分。愛德回敬兩分。瓊斯再得到兩分。麥克領到技術犯規。塞瑟夫補籃得分。簡浩打板未得手。塞瑟夫獲得助攻籃下得分。吳家駿快攻上籃，造成台啤犯規。張羽霖上籃進攻被犯規。周柏勳籃下一打三取得兩分。蔣淯安三分得手。吳岱豪取得兩分。

簡浩拉桿上籃（記者林正堃攝）

蔣淯安上籃得分（記者林正堃攝）