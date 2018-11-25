MLB》洋基欲補雙牛棚 傳鎖定「威浮滑球」後援（影音）

Adam "Blitz Ball" Ottavino winner by TKO over Dansby "Lieutenant Dans" Swanson.



Swanson's corner stops the fight. pic.twitter.com/WvSKDC9XAP — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2018年8月19日

〔體育中心／綜合報導〕洋基季末補強尚未停歇，總管「現金人」凱許曼（Brain Cashman）指出，目前球隊還需要兩位後援投手，其中之一有可能是洛磯隊的奧塔維諾（Adam Ottavino）。

本季末洋基在兩位牛棚投手：羅伯森（David Robertson）與布里頓（Zach Britton）都成為自由球員的情況下，補強牛棚勢在必行，因此才會鎖定這位剛投出生涯年的右投後援，本季奧塔維諾主投77.2局，繳出防禦率2.43、FIP2.74、K9值12.98、BB9值4.17。

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而根據MLBTR的預測，奧塔維諾將會以3年3000萬美元加盟洋基隊。奧塔維諾最著名的球種就是他的滑球，他能投出82英哩具有噁心尾勁的滑球，以及88英哩的卡特球，此外他還能夠投95英哩的二縫線速球，再少量搭配94英哩的四縫線直球和90英哩的變速。

奧塔維諾。（資料照，法新社）