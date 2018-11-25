羽球》低級別賽事又輸後輩 前球后復出之路不好走

李雪芮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年年初，已經闊別賽場一年多的前中國球后李雪芮終於重返賽場，在中國女單人才青黃不接的時期，她的歸來被寄予厚望，上半年這位中國女將分別搶下3冠，不過下半年卻狀態低迷，日前又在超級100印度羽球國際賽4強不敵中國後輩韓悅，想要重回顛峰似乎仍有些遙遠。

李雪芮是2012年倫敦奧運女單金牌，但2年前在里約奧運尋求衛冕，卻因左膝前十字韌帶斷裂，經過長年的復健，才再次重返球場。上半年因為排名關係，讓她只能參加超級500以下比賽，隨後她接連在陵水大師賽、美國賽、加拿大賽等3站封后，讓中媒期盼她能循日本球王桃田賢斗的路東山再起。

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不過下半年開始，李雪芮又陷入低潮，在9月超級500韓國公開賽從資格賽拿下會內賽門票，卻在首輪就不敵有「小李雪芮」之稱的同胞高昉潔；10月超300澳門公開賽止步8強，11月超級500香港公開賽，李雪芮又在先贏首局的情況下遭師妹何冰嬌逆轉，前天參加超級100印度羽球國際賽不敵同胞韓悅。

截至目前，下半年李雪芮的狀況遠不如上半年來得順利，復出時的鬥志似乎也在逐漸銳減，雖然她年僅27歲，重返女單世界排名前10之路看來仍十分艱辛。