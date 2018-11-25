SBL》台啤戰力大進化 打倒璞園取開季3連勝

蔣淯安上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕上季例行賽倒數第2的台啤，在第16季SBL脫胎換骨，今日共6人得分破雙位數，以93：84擊敗衛冕軍璞園，開季3戰全勝續當聯盟唯一不敗隊伍。

台啤前兩節團隊投籃命中率55％，並砍進5顆三分球，半場取得52：34大幅領先，即使璞園末節一度追到7分，但台啤最終穩住陣腳，成功取開季3連勝，與上季開季前5戰僅取1勝截然不同。

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成力煥上籃得分。（記者林正堃攝）

張羽霖上籃得分。（記者林正堃攝）

愛德去年曾至璞園測試，隨隊征戰花蓮觀護盃及亞洲冠軍盃，無奈因高度偏矮，最終璞園忍痛割愛。如今，SBL邁入雙洋將時代，愛德終於在台灣找到工作，只是改披台啤戰袍。這回，愛德遭遇無緣的東家，打來格外賣力，開賽連取12分，全場攻下15分。

台啤另一洋將塞瑟夫12分、9籃板，本土表現更出色，隊長兼主控蔣淯安貢獻18分、5助攻及4抄截，周伯勳13分、13籃板和3助攻，成力煥14分，張羽霖12分。

塞瑟夫單打吳岱豪。（記者林正堃攝）

張羽霖挑籃。（記者林正堃攝）

至於璞園本季小洋將鎖定「全能先生」瓊斯，他曾在第8季替台啤摘冠，這回遇到前東家，雖在第三節雙手爆扣，全場繳出24分、15籃板，陳堅恩攻下14分，其中末節砍進2顆三分球，獨拿8分，吳岱豪挹注10分，但璞園末節反撲始終欠缺一口氣，只能吞下2連敗。

簡浩拉杆上籃。（記者林正堃攝）

吳岱豪籃下傳球。（記者林正堃攝）

陳堅恩。（記者林正堃攝）