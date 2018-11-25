UBA》曾祥鈞轟生涯新高36分 輔大首戰力克萬能開胡

輔大曾祥鈞36分。（大專體總提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕107學年度UBA男一級預賽今天在林口醒吾科大體育館開打，首役上季第五輔大的205公分大三中鋒曾祥鈞攻下生涯新高36分、9籃板、5火鍋、3助攻，含終場前3分5秒一記劇力萬鈞的雙手爆扣得分破百，搭配台中科大轉來的大三前鋒盧峻翔4記三分球拿26分、11籃板「雙十」外帶6助攻，大一菜鳥控衛魏嘉豪UBA處女秀也有13分及籃板、助 攻各7的全方位演出，107：98力克本季由二級升上的萬能科大，拿下開門紅，展現重返四強氣勢。

曾祥鈞說，大幅領先被進逼、緊咬，有機會秀一下爆灌，提振士氣，怎能不把握，他強調，上季無緣四強，本季自己尋求再進化，且已準備好了。

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吳奉晟擔任萬能科大教練。（大專體總提供）

開季戰表現，輔大教練「寶兒」楊哲宜說，進攻可拿90高分、防守只給不及格的50分。他說，領先21分後大家鬆懈太早，給萬能有進逼機會，盧峻翔來後，與曾祥鈞、鄭皓為建構「新三劍客」，因3人經驗、球技最成熟，理應扛責任，本季先求八強，再重返四強。

萬能菜鳥教頭吳奉晟，也是「寶兒」昔日SBL裕隆老戰友，本季初接萬能兵符的UBA教練處女作，一樣也給子弟兵打90分高分，因全場僅15失誤，遠低於最近打完的中州盃、姥姥盃兩個盃賽，對自己的指揮調度，很巧也是不及格的50分，因決勝期追分時刻，他自認沒善加運用暫停。

萬能科大杜譽城飆進6個三分球。（大專體總提供）

輔大盧峻翔（右）攻下26分、11籃板。（大專體總提供）

