壘球》蘇奕璇致勝安助攻 凱撒勇士企業女壘摘冠

凱撒勇士隊擊敗福添福嘉南鷹隊奪首冠。（中華壘球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2018企業女子壘球聯賽冠軍賽，今年由福添福嘉南鷹碰上凱撒勇士，今在台中萬壽棒球場進行，凱撒勇士靠蘇奕璇敲出致勝安打，終場以4：2擊敗對手，首度摘下后冠也讓讓嘉南鷹隊3連霸夢碎。

7戰4勝制的企業女壘冠軍賽，前4戰打完雙方戰平，今天進行冠軍賽第5戰，凱撒勇士由捷克美女投手佩次科娃（Veronika Peckova）先發，她在首局被李思詩揮出陽春砲，3局再被對手安打串聯丟1分，雖然隊友顏逸也開轟讓兩隊打平，但佩次科娃9局先是暴投掉分，再被連敲安打丟分，最終凱撒勇士以2比4不敵福添福嘉南鷹。

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冠軍賽第6戰，兩隊上演打擊大戰，雙方都擊出13支安打，凱撒勇士靠翁子晴在7下守住滿壘的失分危機，以9：5獲勝，讓戰線延長到第7戰。

決勝的冠軍賽第7戰，凱撒勇士佩次科娃2局接連出現暴投、暴傳先掉1分，但隊友3局吹起反攻號角，石靚蘋的安打先送回追平分，蘇奕璇再揮出一支帶有2分打點的安打，將比數超前。

4局林珈羽、姜婷恩接連敲安再添1分，反觀嘉南鷹只在6局再添1分，佩次科娃在7局三振最後兩名打者，終場凱撒勇士就以4：2擊敗南鷹，以4勝3敗摘下成軍後首冠。

凱撒勇士總教練林德隆表示，球員的表現越來越穩定，過去都輸在自己太想要、給自己太多壓力，心理方面一直比實戰經驗更重要，如今球員做到了，「我真的很滿意」，尤其很多球員要兼顧課業、中華隊的訓練，「真的要非常投入、非常努力，才能拿下最後的勝利」。

凱撒勇士擊敗勁敵嘉南鷹奪下企業女壘首冠。（中華壘球協會提供）