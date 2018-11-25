羽球》新制度嚴重消耗頂尖選手 前奧運金牌：學學網球吧

戴資穎今年在香港公開賽因傷退賽。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球聯盟（BWF）今年初新增的規定，要求排名在規定範圍內的選手，一年至少要參加12站的賽事規定，這項規定不僅讓許多選手都感到相當疲累，同時受傷的風險也增加。中國前倫敦奧運男雙金牌蔡贇就撰文建議，世羽聯應該想辦法打造羽毛球的「四大滿貫」。

蔡贇在撰文表示，他並不認同世界羽聯賽事的安排，今年的巡迴賽打到年末，許多球員都因傷退賽，或者表示太過疲勞，因為一年到頭高強度的比賽打下來，誰都扛不住。台灣世界球后戴資穎前陣子就在香港公開賽4強因傷退賽，日本球王桃田賢斗也在日前於香港公開賽時接受媒體採訪表示，自己的身體相當疲倦。

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中國女將何冰嬌今年也曾因傷退賽。（資料照，法新社）

蔡贇指出今年世羽聯從2018年將賽事改成巡迴賽，並仿效網球設立1000、750、500賽，看看出羽聯項職業化程度很高的網球學習，卻只有學習到形式上，並沒有學到內涵。網球比賽大部分是圍繞在四大滿貫為核心賽事發展的，不只發揮四大滿貫的歷史內涵和吸引力，同時還能帶動其他賽事的發展。

在羽毛球方面，除了全英公開賽已外，幾乎沒有任何一個賽事是會讓選手覺得「職業生涯必須要拿一次冠軍」的。蔡贇表示，賽事要想積極發展，提高運動員的認可度和參與度，應該是「重質不重量」，而非向今年改成巡迴賽，強制優秀選手（單打單打排名前15、雙打前10名的選手）參加至少12站的賽事，如此改動只會造成球員的壓力。

桃田賢斗（左）香港公開賽時也曾於受訪時透露自己感到相當疲倦。（資料照）

最後蔡贇指出，最關鍵的是世界羽聯一直在包裝和宣傳上做得不如人意，贊助方面表現也普通，各項賽事獎金也不夠誘人，導致選手辛苦拚完整年的賽事，卻得不到相應的成果，蔡贇認為在這種情況下，要如何叫選手一直保持身心投入。因此他建議羽聯應該集中資源，先打造羽球的「四大滿貫」賽事，才能給球迷最高水準的視覺享受。