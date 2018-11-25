冬盟》收下生涯第一座單場MVP 張閔勛重攻不輕守

張閔勛拿下單場MVP，賽後開心與球迷合影。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕冬盟晚場賽事，中職聯隊全場敲出16支安打，最終以14:6擊敗韓職聯隊，張閔勛2局下敲出2分打點二壘安打，敲下勝利打點，獲選單場MVP。

2016年中職選秀Lamigo桃猿以第一輪指名選進張閔勛，簽約金460萬元，被視為大物捕手，但成長幅度不如預期，阻殺率偏低，「防盜系統」失靈，今年轉戰外野，卻因傷缺陣3個多月，冬盟他主守外野，期待奮起。

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「這是我進職棒第一座MVP。」張閔勛說 今年春訓至今打擊狀況一直不錯，與其看打擊，外野守備才是他最大課題，也是最需加強的地方，秋訓期間感謝林振賢和蔡建偉教練幫他特訓外野守備。

張閔勛。（記者羅志朋攝）

中職聯隊教頭林振賢表示，張閔勛打擊本來就不錯，只是要找個守備位置，守外野要再加強，不是只有接、傳就好，還有很多細節要注意。

張閔勛。（記者羅志朋攝）

27歲林祖傑今天單場3支2，打下2分打點，表現亮眼，上個月他才以自主培訓選手身分加盟統一獅，明年被視為獅隊主戰游擊手；陳仕朋昨先發5局被敲7安，失4分拿下勝投，其中3分是第5局所丟，林振賢認為，4局下中職聯隊製造6分大局，讓陳仕朋休太久，是大量失分主因，未來須特別注意。

林祖傑。（記者羅志朋攝）