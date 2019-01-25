喬帥澳網四強對決法國黑馬 今日賽事預告與轉播

喬科維奇四強戰將面對到普耶（法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

澳網賽事來到白熱化階段，男單在下午的四點半將要進行四強最後賽程，世界球王喬科維奇將要面對到首次擠身大滿貫準決賽的普耶，喬科維奇過去在澳網發揮相當優異，面對法國黑馬普耶強勢進擊，他能否將大滿貫的連勝繼續推移下去，絕對精彩的對戰戲碼，球迷們絕對不容錯過！

請繼續往下閱讀...

今天NBA有三場的賽事轉播，第一場要上演的是由勇士對上巫師，五星齊全的勇士近期已經豪奪八連勝，穩居西部的龍頭寶座，此戰對於巫師可說是場硬仗，巫師能否抗住衛冕軍壓境，阻斷對手的連勝呢，拭目以待。

第二戰則要由鵜鶘對上雷霆，缺少「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）的鵜鶘，面對到西部強權雷霆，雷霆雙巨頭能否在對方主將缺陣下輕鬆奪勝呢，我們繼續看下去囉。

第三戰則是上演灰狼對陣湖人的戲碼，湖人在詹姆斯缺陣下，戰績持續起起伏伏，目前處於二連敗的狀況，排名在西區第九的位置，想要搶進季後賽位置，還需要更加努力，此戰勢必得穩穩拿下，喜愛籃球的朋友們，請準時鎖定。

SBL的賽事繼續進行，首先晚間六點要上演傳統勁旅的對決，達欣將要面對到台啤，晚間八點則要由台銀面對到富邦，喜愛台灣籃球的朋友們，請準時鎖定轉播囉。

澳網

12:00 FOX體育、FOX體育3台

NBA

09:00 勇士@巫師 緯來體育

09:00 鵜鶘@雷霆 愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

11:30 灰狼@湖人 ELEVEN SPORTS1

SBL

18:00 達欣@台啤

20:00 台銀@富邦

轉播單位：WinTV

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/