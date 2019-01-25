MLB》傷病史影響身價 明星外野4年17億落腳道奇

響尾蛇明星外野手波洛克落腳道奇。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導指出，今年季後成為自由球員的響尾蛇外野手波洛克（A.J. Pollock），將以4年5500萬美元（約新台幣17億）加盟道奇。

31歲響尾蛇外野手波洛克（A.J. Pollock）季後投入自由市場，外傳他想要5年約8000萬美元（約新台幣24.7億）的大合約，但一直乏人問津，今傳出與道奇達成4年5500萬合約，第5年可執行1000萬美元的球員選擇權，買斷金為500萬美元。

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波洛克本季出賽113場，繳出生涯新高的21轟，另有65分打點，打擊率0.257，整體攻擊指數為0.800。波洛克曾在2015年入選明星賽，該年也獲得國家聯盟外野金手套。然而職棒生涯飽受傷病所擾，除了2015年出賽157場外，近三年加起來僅出賽237場。

道奇先前送出普伊格（Yasiel Puig）和坎普（Matt Kemp），頓時缺少兩名外野右打好手，補進波洛克將是一度助益，他有望擔任道奇中外野先發，而貝林傑（Cody Bellinger）則移防熟悉的一壘。

由於波洛克拒絕前東家響尾蛇1790萬美元的合格報價投入自由市場，新合約總值超過5000萬美元，響尾蛇將會獲得第一輪選秀籤的補償。

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